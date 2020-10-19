В Харькове открыли уголовное производство из-за студенческого бала-маскарада. Причиной стало нарушение карантинных норм во время мероприятия.

Бал-маскарад состоялся в одном из местных отелей в центре Харькова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте также Спецназ силой забрал у приемной семьи подростка, которого обвиняют в покушении на родных: видео

Правоохранители узнали об инциденте 19 октября 2020 года во время интернет-мониторинга. Впоследствии стало известно, что мероприятие, вероятно, проводили с грубым нарушением необходимых карантинных правил. В полиции уже устанавливают свидетелей преступления и возможных пострадавших лиц.



Бал-маскарад в Харькове / Фото Харьковского городского совета



Гости мероприятия / Фото Харьковского городского совета

В бале-маскараде приняли участие танцевальные пары из 9 харьковских вузов. Впрочем, из-за нарушения санитарных норм следователи уже начали расследование. Данные по делу уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. В сообщении полиции указано, что максимальное наказание за такое нарушение – лишение свободы на срок до 3 лет.

Справка. В Украине изменили разрешенное количество людей во время проведения массовых мероприятий. Подробнее об этом – читайте здесь.



Разрешенное количество людей на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала