В Харькове состоялся студенческий бал-маскарад: полиция начала следствие
В Харькове открыли уголовное производство из-за студенческого бала-маскарада. Причиной стало нарушение карантинных норм во время мероприятия.
Бал-маскарад состоялся в одном из местных отелей в центре Харькова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
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Правоохранители узнали об инциденте 19 октября 2020 года во время интернет-мониторинга. Впоследствии стало известно, что мероприятие, вероятно, проводили с грубым нарушением необходимых карантинных правил. В полиции уже устанавливают свидетелей преступления и возможных пострадавших лиц.
Бал-маскарад в Харькове / Фото Харьковского городского совета
Гости мероприятия / Фото Харьковского городского совета
В бале-маскараде приняли участие танцевальные пары из 9 харьковских вузов. Впрочем, из-за нарушения санитарных норм следователи уже начали расследование. Данные по делу уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. В сообщении полиции указано, что максимальное наказание за такое нарушение – лишение свободы на срок до 3 лет.
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