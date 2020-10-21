В Николаев на встречу с избирателями 21 октября приехал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Местные активисты пикетируют это событие.

Мероприятие Медведчука в концерт-холле "Юность", которое было запланировано на 12:00, до сих пор не начали. Об этом сообщает Укринформ.

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Как проходит пикет

Пикетировать встречу Медведчука с избирателями собрались местные активисты, члены партий "Свобода" и "Национальный корпус".

Люди держат плакаты с надписями "ОПЗЖ = смерть", "Стус придет за тобой", "Николаев = Украина".

Между депутатами от ОПЗЖ и пикетчиками возникают словесные перепалки.

На месте дежурят полицейские. Сейчас обходится без столкновений.

Заметим, что на встречу пришли депутаты Николаевского областного совета от ОПЗЖ.

Смотрите фото с пикета встречи Медведчука / Фото из местного издания "Моє місто"

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Приедет ли Медведчук

Сторонники Медведчука ждали лидера ОПЗЖ в зале больше часа. Затем их попросили выйти и увезли на автобусах. Об этом сообщает издание "Новости N".

Также в местных СМИ рассказали, что Медведчук отменил встречу, но официального подтверждения этому пока нет.