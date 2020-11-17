Летали в оккупированный Крым: суд арестовал еще 44 российских самолета
Суд наложил арест еще на 44 самолета авиакомпаний России. Причина – они летали в оккупированный Крыма. Сейчас под арестом находятся 109 воздушных судов.
Удалось установить еще 44 самолета российских авиакомпаний, летающих на территорию оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщили в телеграмме Прокуратуры Крыма и Севастополя.
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В суд передали ходатайство о наложении арестов на воздушные суда, нарушившие порядок въезда и выезда на и из оккупированного полуострова и правила международных полетов. Суд удовлетворил ходатайство и наложил на самолеты арест.
В прокуратуре напомнили, что расследуют уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов.
По состоянию на 17 ноября аресты наложили в целом на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров.
Участие Украины в авиации Крыма
- С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом. Ведь не может следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения и гарантировать ее.
- Кроме того, официально прекратили функционирование всех аэропортов в Крыму.
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