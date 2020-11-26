Печерский районный суд Киева арестовал ряд объектов недвижимости, которыми пользовалась Федерация профессиональных союзов Украины. А все из-за подозрения, что их могли незаконно забрать у Фонда государственного имущества Украины.

4 решения Печерского райсуда Киева обнародовали в Едином государственном реестре судебных решений. В них идет речь об аресте недвижимого имущества Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет "Экономическая правда".

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Прокуратура и полиция обвиняют должностных лиц ФПУ в присвоении или завладении имуществом, а сделали это якобы благодаря злоупотреблению служебным положением. В постановлениях суда говорится:

Следствие установило, что должностные лица "Федерации профессиональных союзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности" присвоили ряд объектов государственной недвижимости "в особо крупных размерах".

Именно поэтому суд решил арестовать имущество. Соответственно, государственные регистраторы или нотариусы отныне не имеют права совершать с этим имуществом любые действия (его нельзя заложить, продать или сдать в аренду).

Здесь расположен аппарат, все центральные комитеты... Мы используем здание не для заработка. Реставрировали его за свой счет (после Революции Достоинства – 24 канал). Обидно,

– прокомментировал ситуацию UBR.ua представитель ФПУ Дмитрий Довганенко.

Среди арестованных объектов недвижимости:

Дом Профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве.

Международный центр культуры и искусств – Октябрьский дворец в Киеве.

Ресторанный комплекс на Трухановом острове в Киеве.

Здание в Киеве на Контрактовой площади, 10.

Учебно-спортивная база "Святошин" (тоже Киев).

Санаторий "Октябрь" в Конча-Заспе.

Санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике.

Есть в списке и другая недвижимость – в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке и Трускавце.