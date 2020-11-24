Бывший владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский обратился с заявлением в Апелляционный суд. В ответ Киевский апелляционный суд обязал Соломенский райсуд продолжить рассмотрение дела о законности договоров "Приватбанка" с его консультантами. Речь идет о сотрудничестве с детективами Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells и"Астерс".

Ответчиками по делу также выступают Национальный банк Украины, Министерство финансов и компании-консультанты банка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.

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Еще в начале июня 2020 года Соломенский райсуд Киева оставил без рассмотрения поданный Коломойским в декабре 2017-го иск. Тогда судьи аргументировали это решение "отсутствие исковых требований".

Киевский апелляционный суд по делу (по иску – 24 канал) Коломойского о признании недействительными договоров с консультантами "Приватбанка" отменил постановление об оставлении иска без рассмотрения и отправил дело в Соломенский райсуд для продолжения рассмотрения по существу,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало