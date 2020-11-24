Коломойский требует в суде изучить законность договора "Приватбанка" с детективами Kroll
Бывший владелец "Приватбанка" олигарх Игорь Коломойский обратился с заявлением в Апелляционный суд. В ответ Киевский апелляционный суд обязал Соломенский райсуд продолжить рассмотрение дела о законности договоров "Приватбанка" с его консультантами. Речь идет о сотрудничестве с детективами Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells и"Астерс".
Ответчиками по делу также выступают Национальный банк Украины, Министерство финансов и компании-консультанты банка. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу банка.
Важно Коломойский и Боголюбов вывели миллиарды из "Приватбанка" через филиал на Кипре, – расследование
Еще в начале июня 2020 года Соломенский райсуд Киева оставил без рассмотрения поданный Коломойским в декабре 2017-го иск. Тогда судьи аргументировали это решение "отсутствие исковых требований".
Киевский апелляционный суд по делу (по иску – 24 канал) Коломойского о признании недействительными договоров с консультантами "Приватбанка" отменил постановление об оставлении иска без рассмотрения и отправил дело в Соломенский райсуд для продолжения рассмотрения по существу,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также 6 компаний, которые вероятно им принадлежат.
- Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиале "Приватбанка".
- Детективное агентство Kroll по итогам аудита "Приватбанка" подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.
- 4 декабря 2018 года суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-собственников банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
- Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.
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