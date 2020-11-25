Окружной суд Гааги вызывает на допрос российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады. Их вызывают в качестве свидетелей по делу о сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Ходатайствовала о таком допросе защита одного из главных подозреваемых по этому делу – российского кадрового офицера Олега Пулатова. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Как пояснил председатель судейской коллегии Хендрик Стейнхэнкс, что такой допрос нужен, чтобы узнать, привлекали ли российских военных из этой бригады для транспортировки зенитно-ракетного комплекса "Бук" на территорию Украины.

Также судьи подчеркнули, что ранее Россия отказывалась от юридической помощи в этом деле. Впрочем, теперь рассчитывают, что она может посодействовать в случае, если запрос будет от обвиняемого или его адвокатов.

К слову, остальные требования адвокатов Олега Пулатова суд Гааги решил отклонить. В частности, речь идет о допросе экспертов и свидетелей, которые рассматривали альтернативные версии сбития самолета, то есть не российскими военными.

Со своей стороны прокуроры настаивали на отклонении всех ходатайств защиты, кроме допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, который фигурирует как обвиняемый по делу.

Главное о сбитии самолета MH17 в небе над Донбассом / Инфографика 24 канала