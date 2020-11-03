Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали и, по словам украинского омбудсмена Денисовой, он вскоре вернется в Украину.

На заседании суда присутствовали глава МВД Украины Арсен Аваков и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Они первыми написали о радостном известии на своей фейсбук-страницах, передает 24 канал.

Украина, Виталия Маркива оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его,

– написала Денисова.

Она добавила, что Маркив вернется вместе с украинской делегацией на родину.

Арсен Аваков, в свою очередь, тоже написал в соцсетях об освобождении Маркива.

3 ноября во время заключительного заседания Апелляционного суда Маркив впервые не присутствовал в зале. Как сообщила украинская журналистка Наталья Кудрик, что наблюдала за процессом, это было обусловлено коронавирусными ограничениями в Милане.

Впрочем, Виталий Маркив наблюдал за ходом слушаний через видеосвязь из тюрьмы строгого режима "Опера", что возле Милана.

Что Маркив сказал во время последнего выступления в суде

Речь украинца длилась 5 минут. Во время нее Маркив отметил свою невиновность и полную непричастность к факту гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова. Солдат попросил суд анализировать факты, а не выдумки.

Я послушный гражданин государства, и глубоко уважаю закон, государственные учреждения и правовое государство. Я не понимаю, здесь как бы говорят о конкретных фактах, но когда поднимается вопрос о выезде и расследовании на месте происшествия, о проведении баллистических экспериментов, – все боятся. Я всегда заявлял о своей невиновности и буду бороться всегда до конца, чтобы доказать свою невиновность,

– подчеркнул он.

Украинец также сказал, что за время его пребывания в итальянской тюрьме ему не предоставили ни психолога, ни другого соцработника, но на суде "посвятили много времени, чтобы охарактеризовать его как монстра".

"За все время я не получил выговора или какого-то замечания от персонала тюрьмы. Я всегда придерживался тюремных правил и с уважением относился к работникам этого заведения. Я ничего не сделал. Ничего! Ничего такого, что бы угрожало чьей-то жизни", – сказал Маркив.

Оправдательный приговор суд огласил около 21: 00 по Киеву. До этого судьи некоторое время находились в совещательной комнате.

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В чем обвиняли Виталия Маркива в Италии: