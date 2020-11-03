Суд в Италии оправдал и освободил украинца Виталия Маркива
Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали и, по словам украинского омбудсмена Денисовой, он вскоре вернется в Украину.
На заседании суда присутствовали глава МВД Украины Арсен Аваков и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Они первыми написали о радостном известии на своей фейсбук-страницах, передает 24 канал.
Украина, Виталия Маркива оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его,
– написала Денисова.
Она добавила, что Маркив вернется вместе с украинской делегацией на родину.
Арсен Аваков, в свою очередь, тоже написал в соцсетях об освобождении Маркива.
3 ноября во время заключительного заседания Апелляционного суда Маркив впервые не присутствовал в зале. Как сообщила украинская журналистка Наталья Кудрик, что наблюдала за процессом, это было обусловлено коронавирусными ограничениями в Милане.
Впрочем, Виталий Маркив наблюдал за ходом слушаний через видеосвязь из тюрьмы строгого режима "Опера", что возле Милана.
Что Маркив сказал во время последнего выступления в суде
Речь украинца длилась 5 минут. Во время нее Маркив отметил свою невиновность и полную непричастность к факту гибели итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова. Солдат попросил суд анализировать факты, а не выдумки.
Я послушный гражданин государства, и глубоко уважаю закон, государственные учреждения и правовое государство. Я не понимаю, здесь как бы говорят о конкретных фактах, но когда поднимается вопрос о выезде и расследовании на месте происшествия, о проведении баллистических экспериментов, – все боятся. Я всегда заявлял о своей невиновности и буду бороться всегда до конца, чтобы доказать свою невиновность,
– подчеркнул он.
Украинец также сказал, что за время его пребывания в итальянской тюрьме ему не предоставили ни психолога, ни другого соцработника, но на суде "посвятили много времени, чтобы охарактеризовать его как монстра".
"За все время я не получил выговора или какого-то замечания от персонала тюрьмы. Я всегда придерживался тюремных правил и с уважением относился к работникам этого заведения. Я ничего не сделал. Ничего! Ничего такого, что бы угрожало чьей-то жизни", – сказал Маркив.
Оправдательный приговор суд огласил около 21: 00 по Киеву. До этого судьи некоторое время находились в совещательной комнате.
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В чем обвиняли Виталия Маркива в Италии:
- Украинец Виталий Маркив пробыл за решеткой в Италии более 3 лет.
- 30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
- Дело в том, что Маркив – нацгвардеец и воевал на Донбассе, но к убийству гражданских лиц – Роккели и его российского переводчика Андрея Миронова под Славянском не мог быть причастным.
- В июле 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил украинца к 24 годам заключения, признав его соучастником убийства. Никаких прямых доказательств причастности украинца к преступлению не было.
- Официальный Киев всегда настаивал на непричастности украинца к преступлению. По данным украинского следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск.
- 29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу. Уже на заседании по делу Маркива 15 октября его адвокаты предоставили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов.
- 3 ноября суд присяжных оправдал украинца.
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