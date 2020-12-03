Зимой 2019 года в Покровском районе Кривого Рога нетрезвый пенсионер развращал 5-летнего ребенка. Его признали виновным, но не заключили в тюрьму.

Об испытательном сроке, к которому фактически приговорил преступника судья Октябрьского районного суда Юрий Козлов, сообщает "Первый городской". Приговор для педофила уже опубликовали на сайте Единого реестра судебных решений.

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Свою вину пенсионер признал во время рассмотрения дела.

Что известно о развращении ребенка пенсионером в Кривом Роге

Как выяснили в суде, преступление произошло 22 декабря 2019 года, когда пожилой мужчина приехал к родственникам. После застолья мужчину уложили спать в комнату девочки, но он спьяну решил ее развращать.

Преступник касался языком половых органов ребенка. Когда же ребенок проснулся, то начал кричать. На голос прибежали родители пострадавшей.

После этого пенсионер схватил ключи от машины и попытался убежать. Его нашли и задержали патрульные неподалеку от дома родственников.

Остался на свободе

Вопреки тому, что жертвой злоумышленника стал ребенок, судья почему-то решил приговорить его к 5 годам лишения свободы, заменив заключение на испытательный срок.

Поэтому, педофил не будет находиться в неволе. Если не нарушит закон в течение следующих 24 месяцев.