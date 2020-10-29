КСУ своим скандальным решением заблокировал назначение победителей выборов, – НАПК
Недавно Констититуционный суд отменил ответственность за недостоверное декларирование и лишил полномочий НАПК. В Нацагентстве заявляют, что они не смогут провести проверку, без которой невозможно назначить победителей выборов.
Речь идет о доступе Агентства к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Об этом заявили в НАПК.
Стоит знать Такого не было даже при Януковиче: Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу
Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. Конституционный суд фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов,
– заявили в Национальном агентстве.
В антикоррупционном органе объясняют, что назначение ряда кандидатов на должности невозможно без прохождения специальных проверок. Речь идет в частности о председателях областных, районных советов и их заместителях.
"Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", – заявил руководитель НАПК Александр Новиков.
Что известно о решении Конституционного суда:
- На своем закрытом заседании во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил ответственность за незаконное обогащение.
- Таким решением суд фактически отменил антикоррупционную реформу и полностью лишил полномочий целый антикоррупционный орган – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
- Жалобу на это подали люди из окружения олигархов Виктора Медведчука и Игоря Коломойского – депутаты ОПЗЖ и "За майбутнє".
- Во власти уже осудили решение суда. В офисе Президента Украины заявили, что когда антикоррупционная реформа будет безвозвратно отменена, президент внесет в парламент новый законопроект.
- Однако в самом суде заявили, что приняли такое решение "для самозащиты". По словам судьи Игоря Слиденко, это сделали для того, чтобы защитить судей от давления со стороны власти.