Недавно Констититуционный суд отменил ответственность за недостоверное декларирование и лишил полномочий НАПК. В Нацагентстве заявляют, что они не смогут провести проверку, без которой невозможно назначить победителей выборов.

Речь идет о доступе Агентства к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Об этом заявили в НАПК.

Стоит знать Такого не было даже при Януковиче: Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. Конституционный суд фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов,

– заявили в Национальном агентстве.

В антикоррупционном органе объясняют, что назначение ряда кандидатов на должности невозможно без прохождения специальных проверок. Речь идет в частности о председателях областных, районных советов и их заместителях.

"Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", – заявил руководитель НАПК Александр Новиков.

Что известно о решении Конституционного суда: