Действующий президент Молдавии Игорь Додон пытался оспорить свое поражение на выборах главы государства в судах. Однако все жалобы о фальсификациях Апелляционная палата Кишинева отклонила.

О нарушениях заявил Игорь Додон Жалобы Додона о нарушениях на выборах в суде назвали неприемлемыми. Об этом информирует Publika. К теме Результаты выборов президента Молдовы: ЦИК объявил о победе Санду Первую жалобу команда Додона поспешила подать уже на следующий день после проведения второго тура выборов. Касалась она участия иностранных политиков в кампании , в частности, говорилось о руководстве Румынии и руководителей немецкой политсилы "ХДС". Жалобу отклонили, ведь истец не высказал четких претензий и не назвал ответчиков .

, в частности, говорилось о руководстве Румынии и руководителей немецкой политсилы "ХДС". Жалобу отклонили, ведь . Другая жалоба касалась того, что избиратели на левом берегу Днестра не могли голосовать. В окружном суде Кишинева отметили, что эту жалобу следует подавать уже в день голосования .

. Также Додон обратился в суд относительно организованной перевозки избирателей, которые должны были голосовать за Майю Санду. Ее тоже сочли неприемлемой. Это интересно! По данным следствия, адвокаты Додона предоставили фейковые видео об организованном подвозе избирателей на участки в Вероне, а также о подкупе в пользу Майи Санду в Лондоне. Что известно о выборах президента в Молдове?

15 ноября в Молдове провели второй тур президентских выборов. Соревновались действующий глава государства Игорь Додон и представительница "Действия и солидарности" Майя Санду. Санду набрала 57,74% голосов, Додон – 42,25%. 15 ноября в Молдове провели второй тур президентских выборов. Соревновались действующий глава государства Игорь Додон и представительница "Действия и солидарности" Майя Санду. Санду набрала 57,74% голосов, Додон – 42,25%.

Выборы в Молдове: результаты / инфографика 24 канала.