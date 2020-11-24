Санду – таки президент: суд Молдовы отклонил жалобы Додона
Действующий президент Молдавии Игорь Додон пытался оспорить свое поражение на выборах главы государства в судах. Однако все жалобы о фальсификациях Апелляционная палата Кишинева отклонила.
О нарушениях заявил Игорь Додон
Жалобы Додона о нарушениях на выборах в суде назвали неприемлемыми. Об этом информирует Publika.
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- Первую жалобу команда Додона поспешила подать уже на следующий день после проведения второго тура выборов. Касалась она участия иностранных политиков в кампании, в частности, говорилось о руководстве Румынии и руководителей немецкой политсилы "ХДС". Жалобу отклонили, ведь истец не высказал четких претензий и не назвал ответчиков.
- Другая жалоба касалась того, что избиратели на левом берегу Днестра не могли голосовать. В окружном суде Кишинева отметили, что эту жалобу следует подавать уже в день голосования.
- Также Додон обратился в суд относительно организованной перевозки избирателей, которые должны были голосовать за Майю Санду. Ее тоже сочли неприемлемой.
Что известно о выборах президента в Молдове?
15 ноября в Молдове провели второй тур президентских выборов. Соревновались действующий глава государства Игорь Додон и представительница "Действия и солидарности" Майя Санду. Санду набрала 57,74% голосов, Додон – 42,25%.
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