Басманный суд города Москвы 26 ноября вынес приговор экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Игорю Бакаю. Его обвиняют по статье о мошенничестве.

Бакая приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Об этом сообщает Интерфакс.

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Игоря Бакая задержали в Москве еще в октябре 2017 года. Вместе с ним задержали его бухгалтера и помощника. Его обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений, среди которых заявление от миллиардера России Алишера Усманова. Он якобы одолжил Бакаю 9 миллиардов долларов.

Позже российские следователи предъявили Бакаю обвинение в особо крупном мошенничестве. 27 октября 2017 года Таганский суд Москвы санкционировал арест до 12 ноября.

Что известно о бывшем главе "Нафтогаза"

Бакай был председателем правления "Нафтогаза" с 1998 по 2000 год.

С 2003 по 2004 год он руководил Государственным управлением делами Украины.

В 2004 году Бакай уехал из Украины, а в марте 2005 года получил гражданство России.

Обратите внимание! В Украине Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц "Днепр" и "Украина", недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".