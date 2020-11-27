Суд в Москве вынес приговор бывшему главе "Нафтогаза"
Басманный суд города Москвы 26 ноября вынес приговор экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Игорю Бакаю. Его обвиняют по статье о мошенничестве.
Бакая приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Об этом сообщает Интерфакс.
Важно Что-то с потолка взятое: Витренко призвал СНБО рассмотреть результаты аудита "Нафтогаза"
Игоря Бакая задержали в Москве еще в октябре 2017 года. Вместе с ним задержали его бухгалтера и помощника. Его обвиняют в том, что он обманным путем завладел финансами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений, среди которых заявление от миллиардера России Алишера Усманова. Он якобы одолжил Бакаю 9 миллиардов долларов.
Позже российские следователи предъявили Бакаю обвинение в особо крупном мошенничестве. 27 октября 2017 года Таганский суд Москвы санкционировал арест до 12 ноября.
Что известно о бывшем главе "Нафтогаза"
- Бакай был председателем правления "Нафтогаза" с 1998 по 2000 год.
- С 2003 по 2004 год он руководил Государственным управлением делами Украины.
- В 2004 году Бакай уехал из Украины, а в марте 2005 года получил гражданство России.
Поделиться новостью