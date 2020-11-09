В Кривом Роге 7 ноября мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали. 9 ноября подозреваемому в нападении Тарасу Усенко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Что решил суд в отношении нападавшего

Судья Центрально-Городского районного суда Кривого Рога Василий Сидорак избрал подозреваемому меру пресечения, сообщают журналисты "Ґрат" со ссылкой на местную полицию.

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Тарас Усенко будет находиться под стражей в течение 60 суток, то есть до 5 января 2021 года. Суд не предусмотрел возможности внесения залога. У стороны защиты есть 5 дней на обжалование решения.

В чем подозревают злоумышленника

Правоохранители против мужчины возбудили два дела – умышленное убийство и покушение на умышленное убийство.

За такие преступления подозреваемому Тарасу Усенко грозит лишение свободы на 10 – 15 лет или пожизненное заключение.

Прокуратура будет ходатайствовать, что ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Зовут его Тарас Усенко.

Во время задержания он заявил, что родился и живет в аду, потому что "кто там еще может жить".

Родные говорят, что мужчина жил один. Недавно ездил на заработки в Чехию, а вернулся оттуда другим человеком. Тогда и начал говорить о голосах и демонах, но не вел себя агрессивно.

В то же время в доме задержанного "на стенах обнаружили странные мистические символы и концентрические рисунки". Этим изображением оценку будут давать эксперты в психиатрии.

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