Большая палата Верховного суда, несмотря на ходатайство Нацбанка, не применила "антиколомойский закон" при рассмотрении дела о вкладах семьи Суркисов. Заметим, что дело касается списания 1 миллиарда гривен депозитов семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркисов вследствие национализации "Приватбанка".

В суде добавили, что производство по этому делу закрыли на других основаниях. Об этом говорится в решении Верховного суда.

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"Доводы НБУ о применении так называемого антиколомойского закона для закрытия дела следует отклонить, поскольку производство по этому делу подлежит закрытию на других основаниях", – заявили в суде.

Обратите внимание! Представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд. Зато "Приватбанк" подал заявление об отсутствии оснований такого направления.

По мнению судьи Виктора Пророка, "если хотя бы часть заявленных истцами требований подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного или административного судопроизводства, дело не может быть передано на рассмотрение суда гражданской юрисдикции".

Пророк отметил, что требования, которые высказал истец, не могут быть предметом рассмотрения. Судья добавил, что Большая палата ВС по аналогичным причинам пришла к выводу об отсутствии оснований для применения по данному делу "антиколомойского" закона.

Что известно об "антиколомойском" законе? Он является одним из главных требований МВФ для кредита Украине. Его называют "антиколомойским", поскольку наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским. Закон предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

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