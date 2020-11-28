Верховный суд отказался возвращать экс-нардепу Семену Семенченко звание офицера. Хотя мужчина оспаривал это в судах разных инстанций.

Такое решение судьи приняли в 16 ноября. Об этом свидетельствует постановление суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений, сообщает "Українська правда".

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В чем дело

В 2015 году временный исполняющий обязанности командующего Нацгвардии лишил Семченко воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва".

Экс-нардеп в суде добивался признать приказ противоправным и незаконным. Поэтому Окружной админсуд Киева в 2016 году удовлетворил иск Семченко, однако впоследствии Киевский апелляционный административный суд отменил постановление.

В 2019 году дело рассматривали вновь. Шестой апелляционный админсуд также не вернул истцу офицерское звание.

Семенченко подал кассационную жалобу. Однако Верховный суд ее тоже не удовлетворил.

Что говорят в Нацгвардии

Представитель Нацгвардии подчеркнул, что приказ о лишении офицерского звания Семенченко выдали на основании выводов служебного расследования.

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Позиция прокуратуры

В 2016 году в прокуратуре утверждали, что заявляли, что Семенченко выдали "заведомо ложное" временное удостоверение офицера запаса.

Поэтому прокуроры убеждают, что Семенченко использовал фиктивный документ для принятия его на военную службу в резерве в батальоне "Донбасс".