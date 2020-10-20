Святошинский райсуд Киева объявил в международный розыск 3 бывших бойцов спецотряда "Беркут", причастных к расстрелам на Майдане в 2014 году. Все они ранее были переданы пророссийским боевикам в рамках обмена пленниками в декабре 2019-го.

Поскольку беркутовцев объявили в международный розыск, дело в отношении них пока остановили. Еще 2 бойцов "Беркута", которых тогда тоже обменяла Украина, уже вернулись в Киев. Следовательно, по ним дело будут слушать дальше. Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания, которое ведет на своей странице в фейсбук Татьяна Безрук.

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Прокуратура просила объявить беркутовцев в розыск, указывая на то, что они не появляются и с ними невозможно установить связь. Защита, в свою очередь, утверждала, что оснований для розыска нет. Суд согласился с прокуратурой.

Во время выступления на заседании один из бывших беркутовцев уверял, что СБУ в конце 2019 года умоляла их согласиться на обмен с боевиками. Иначе, по его словам, обмен бы сорвался.

Обратите внимание! В преступлении обвиняют 5 экс-бойцов "Беркута":

Сергея Тамтуру;

Александра Маринченко;

Павла Аброськина;

Сергея Зинченко;

Олега Янишевского.

В конце декабря 2019 года их всех освободили для участия в обмене пленными. Таковы были договоренности между президентом Украины и России. Однако 8 февраля 2020 года Тамтура и Маринченко вернулись на подконтрольную территорию Украины.

Интересно, что сразу после обмена двое других беркутовцев – Сергей Зинченко и Павел Аброськин – рассказали сепаратистским СМИ о том, что украинская власть не имеет доказательств их причастности к убийствам на Майдане.