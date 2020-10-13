Суд обязал Венедиктову закрыть дело против министра времен Януковича
Офис генпрокурора должен закрыть дело против бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.
Генпрокурор Венедиктова должна закрыть дело против Злочевского
Об этом рассказали в "Судебном репортере" со ссылкой на судебное постановление от 1 октября.
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Речь идет об уголовном производстве, начатом еще 17 ноября 2014 года:
- Бывшего министра экологии (и еще ряд чиновников) правительства времен Януковича обвиняют в хищении кредита, который НБУ выделил для "Реал-банка".
Дело Николая Злочевского останавливали и возобновляли семь раз (списывали эти действия то на международных партнеров, то на проблемы с поиском подозреваемых).
В феврале 2020 его передали НАБУ, в мае ВАКС приказал возобновить расследование, а в августе Печерский суд увидел основания для его закрытия из-за нарушения разумности сроков давности.
Хотя тогдашний глава САП Холодницкий уверял, что расследование дела удастся завершить до окончания сроков досудебного следствия.