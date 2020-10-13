Офис генпрокурора должен закрыть дело против бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Генпрокурор Венедиктова должна закрыть дело против Злочевского

Об этом рассказали в " Судебном репортере " со ссылкой на судебное постановление от 1 октября.

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Речь идет об уголовном производстве, начатом еще 17 ноября 2014 года:

Бывшего министра экологии (и еще ряд чиновников) правительства времен Януковича обвиняют в хищении кредита, который НБУ выделил для "Реал-банка".

Дело Николая Злочевского останавливали и возобновляли семь раз (списывали эти действия то на международных партнеров, то на проблемы с поиском подозреваемых).

В феврале 2020 его передали НАБУ, в мае ВАКС приказал возобновить расследование, а в августе Печерский суд увидел основания для его закрытия из-за нарушения разумности сроков давности.

Хотя тогдашний глава САП Холодницкий уверял , что расследование дела удастся завершить до окончания сроков досудебного следствия.