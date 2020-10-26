В СМИ сообщили, что Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за государственную измену экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша. Ранее его приговорили к 12 годам заключения.

Суд вынес решение, используя медицинскую справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники. Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями прокуратуры Автономной Республики Крыма для подтверждения этой информации. К теме Экс-депутат Крыма Ганыш проведет 12 лет за решеткой за госизмену: что о нем известно Реакция прокуратуры на освобождение Ганыша Там отметили, что Ганыша только в сентябре этого года отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания.

Прокуратура уже подала апелляцию на решение суда об освобождении Ганыша. Госизмена Ганыша: что надо знать 28 апреля 2015 года Ганыша задержали украинские правоохранители при выезде из Крыма. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске. Генпрокуратура объявила ему подозрение в совершении государственной измены.

В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша до 12 лет заключения за то, что тот способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".

Сам осужденный отрицал вину. Ганыш утверждал, что всегда придерживался проукраинских взглядов и был единственным депутатом Верховного Совета Крыма, который проголосовал против проведения "референдума".

Суд также расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года. Экс-депутат также был обязан выплатить 5 789 гривен судебных расходов.

Сам Ганыш утверждал, что не голосовал за "конституцию", но подтвердил, что баллотировался на местных "выборах" 2014 года. Ганыш также рассказывал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.