Печерский районный суд Киева отказал Государственному бюро расследований по аресту бывшего судьи-беглеца Родиона Киреева. Судьи не видят оснований для такой меры пресечения.

Почему суд отказал в аресте судье

Решение приняли якобы на основании того, что КСУ в июне 2020 года признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за неправосудные решения. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда.

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Следователи ГБР в октябре просили суд дать разрешение на задержание и арест Киреева. С помощью этого можно было бы объявить его в международный розыск.

Однако судья Печерского суда Светлана Волкова отказала.

В чем обвиняют Киреева

В 2014 году Кирееву заочно сообщили о подозрении в вынесении сознательного неправосудного решения об аресте бывшего премьера Юлии Тимошенко в 2011 году и нарушении ее права на защиту.

Волкова заявила, что не видит доказательств того, что Киреев выносил решение об аресте Тимошенко, "руководствуясь мотивами личной мести или карьеризма".

При указанных причинах, судья не может признать обоснованным подозрение подсудимого,

– говорится в решении суда.

Соответственно в избрании меры пресечения Кирееву суд отказал.

Что известно о Кирееве