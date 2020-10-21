Суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку по делу Шеремета
Суд 21 октября отказался допрашивать некоторых чиновников по делу журналиста Павла Шеремета. В частности, не будут допрашивать президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров.
Почему суд отказался допрашивать чиновников
В суде заявили, что эти политики не были свидетелями уголовного производства. Такое решение приняли на заседании Шевченковского райсуда Киева, сообщает "Украинская правда".
Кстати Дело Шеремета: правоохранители допросили уже несколько тысяч человек
Эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в данном уголовном производстве,
– утверждает судья Оксана Голуб.
По словам судьи, о допросе других людей будут решать после исследования письменных материалов.
Почему хотели допросить политиков
На допросе политиков настаивала защита обвиняемых. В частности, допросить хотели Зеленского, Рябошапку, Авакова, его заместителя Антона, экс-генпрокурора Юрия Луценко, заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля.
Адвокаты объясняли, что эти должностные лица публично заявляли, что им известны материалы дела и обстоятельства преступления. Прокурор выступил против допроса чиновников, аргументировав это тем, что они не являются непосредственными свидетелями.