Суд 21 октября отказался допрашивать некоторых чиновников по делу журналиста Павла Шеремета. В частности, не будут допрашивать президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, двух бывших генпрокуроров.

Почему суд отказался допрашивать чиновников

В суде заявили, что эти политики не были свидетелями уголовного производства. Такое решение приняли на заседании Шевченковского райсуда Киева, сообщает "Украинская правда".

Кстати Дело Шеремета: правоохранители допросили уже несколько тысяч человек

Эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию в данном уголовном производстве,

– утверждает судья Оксана Голуб.

По словам судьи, о допросе других людей будут решать после исследования письменных материалов.

Почему хотели допросить политиков

На допросе политиков настаивала защита обвиняемых. В частности, допросить хотели Зеленского, Рябошапку, Авакова, его заместителя Антона, экс-генпрокурора Юрия Луценко, заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля.

Адвокаты объясняли, что эти должностные лица публично заявляли, что им известны материалы дела и обстоятельства преступления. Прокурор выступил против допроса чиновников, аргументировав это тем, что они не являются непосредственными свидетелями.

Обратите внимание! Машину Шеремета взорвали 20 июля 2016 года. О расследовании убийства ничего не было известно в течение 3 лет. Фигурантов дела задержали только в декабре 2019 года.



Подозрение объявили военному Силам специальных операций ВСУ и музыканту Андрею Антоненко, волонтерке и детскому хирургу Юлии Кузьменко, военному медику Яне Дугарь. Все отрицают вину, большинство украинцев их поддерживают. Подробнее о ходе дела читайте здесь.