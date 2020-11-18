Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Дональда Трампа по подсчету голосов. Трамп заявлял, что там была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом результатов.

Юристы же считают, что иски вряд ли изменят результаты голосования. Об этом сообщает NBC News.

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Верховный суд отменил это решение 5 голосами против 2, отметив, что представители кандидатов имели возможность следить за деятельностью избирательных комиссий в соответствии с избирательным кодексом США.

Мы считаем, что положение комиссии, применяемые в этом документе, были разумными,

– говорится в документе суда.

Предыдущие случаи

Ранее суд также отклонения иск республиканцев с требованием признать недействительными 10 тысяч бюллетеней, поступивших с опозданием в Пенсильвании. Однако апелляционный суд третьего округа США отклонил этот иск.

Также адвокаты из штаба Трампа отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в Аризоне. Однако они пришли к выводу, что это не поможет ему там одержать победу.

Напомним, 13 ноября объявили итоги подсчета голосов во всех штатах: победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден – он получил 306 голосов выборщиков из 270 необходимых.