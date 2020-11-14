Суды в США отклонили иски президента Дональда Трампа, который стремится переизбраться на второй срок. Глава США заявлял, что на президентских выборах в штатах Пенсильвания, Аризона и Мичиган были нарушения.

Иски Трампа преимущественно касались якобы нарушений в голосовании по почте. Об этом сообщает Washington Post.

К теме Трамп высказался о планах будущей администрации Белого дома: детали

Иски в Пенсильвании

В штате Пенсильвания суд отклонил 6 исков, касающихся около 9 тысяч бюллетеней, присланных по почте в Филадельфии и Монтгомери. В частности, в случае 600 бюллетеней судья указал, что избиратели не нарушили закон, когда не указали на конверте обратный адрес. Ведь, согласно инструкции, это не было обязательно.

Остальные 5 исков суд отклонил, поскольку "компания Трампа не утверждала, что есть доказательства мошенничества или, что бюллетени заполняли не те избиратели, на чье имя их выдали".

Почему суд отклонил иски в Мичигане

Судья отклонил жалобы 2 наблюдателей от республиканцев, которые требовали отложить объявление результатов в Детройте. По данным суда, убедительных доказательств фальсификаций нет, а свидетельства о якобы ненадлежащих действиях работников участка не вызывают доверия.

Судья также отметил, что удовлетворение такого требования "подорвало бы доверие к избирательной системе".

Читайте также Выборы президента США: во всех штатах завершили считать голоса

Что известно о судебных исках в Аризоне

В Аризоне судья отклонил иск штаба Трампа после того, как юристы истца признали, что это дело не повлияет на результаты президентских выборов. В этом штате Байден опередил Трампа на 11 тысяч голосов.

Обратите внимание! 13 ноября несколько юридических фирм отказались вести иски штаба Трампа.

Главное о выборах в США

На президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джо Байден.

Действующий глава государства Трамп не согласен с результатами голосования.

Он заявил о фальсификациях на выборах. Кроме того, подал множество судебных исков.

Трамп не хочет мирно передать власть новому президенту.



Результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала