Суд разрешил врать в декларациях: реакция Офиса президента
Конституционный суд Украины отменил наказание за декларирование недостоверной информации. В Офисе президента обвинили в этом "бизнесменов от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит – честными.
Основы конкурентоспособного государства – это прозрачность государственного аппарата, нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции, настоящая независимость судебной ветви власти, отметили в Офисе президента Украины.
Важно Такого не было даже при Януковиче: Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу
Украина создала систему е-декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов. Элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия НАПК,
- подчеркнули в ОПУ.
В президентской канцелярии утверждают, что в настоящее время эта система работала эффективно, показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства.
"И несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, возобновлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", – заверили в Офисе президента.
Резюмируя, там пообещали, что президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить устойчивую и максимально эффективную работу системы электронного декларирования, а также неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.
Кратко о решении КСУ:
- Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.
- Суд в своем решении установил, что якобы уголовная ответственность за недостоверное декларирование является "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
- Журналист Сергей Лещенко утверждает, что суд отменил положения относительно незаконного обогащения, электронного декларирования и полномочий НАПК.