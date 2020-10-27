Конституционный суд Украины отменил наказание за декларирование недостоверной информации. В Офисе президента обвинили в этом "бизнесменов от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит – честными.

Основы конкурентоспособного государства – это прозрачность государственного аппарата, нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции, настоящая независимость судебной ветви власти, отметили в Офисе президента Украины.

Важно Такого не было даже при Януковиче: Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу

Украина создала систему е-декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов. Элементами этой системы являются не только обязанность определенных законом лиц декларировать имущество и доходы, но и ответственность за недостоверное декларирование, а также контрольные полномочия НАПК,

- подчеркнули в ОПУ.

В президентской канцелярии утверждают, что в настоящее время эта система работала эффективно, показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства.

"И несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, возобновлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически", – заверили в Офисе президента.

Резюмируя, там пообещали, что президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить устойчивую и максимально эффективную работу системы электронного декларирования, а также неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.

Кратко о решении КСУ: