Суд в Одессе отменил решение ТИК, которым установлены результаты выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине. Ранее ТИК неправомерно объявила перерыв в заседании, а затем еще и в итоговом протоколе вписала время его составления в пределах этого перерыва. А за то время новоизбранный глава села успел принять присягу и провести первую сессию сельсовета.

Одесский окружной административный суд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине (Одесская область). Об этом сообщила в фейсбуке руководитель сети ОПОРА Ольга Айвазовская. Напомним В помещении ТИК в Одессе нашли дымовую гранату фото По ее словам, проблема в этой общине состоит в том, что ТИК на самом деле не установила результатов выборов, но при этом состоялось первое заседание органа местного самоуправления, во время которого кандидат на должность сельского головы даже принес присягу. Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися, и объявить повторные,

– сообщила Айвазовская. Коротко о ситуации в Каролино-Бугазской общине Каролино-Бугазской сельская ТИК Одесской области датировала протокол о результатах голосования по выборам сельского головы временем, в течение которого члены этой же комиссии находились на перерыве.

Этот перерыв члены комиссии объявили в 00:40 и до 12:00 27 октября, игнорируя то, что это заседание в соответствии с действующим законодательством должно быть непрерывным.

Однако и перерыв в работе ТИК не помешал того же 27 октября провести первую сессию новоизбранного Каролино-Бугазской сельского совета, на которой кандидат на должность сельского головы Андрей Апанасенко принял присягу. Каролино-Бугазской община расположена в Одесской области возле Затоки: карта Обратите внимание ЦИК опубликовала первые результаты местных выборов в Украине