Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Виктора Януковича
Апелляционный суд отменил арест президента-беглеца Виктора Януковича. Ранее Печерский районный суд Киева определил такую меру пресечения еще 12 мая 2020 года.
Вопрос о мере пресечения Киевский апелляционный суд рассмотрел на своем заседании 16 ноября, сообщает 24 канал.
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Дело касается избиения участников Революции Достоинства в течение 18 – 20 февраля 2020 года. То есть, она не имеет ничего общего с государственной изменой, за которую Виктора Януковича ранее осудили.
Кроме того, своим решением апелляционный суд назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции. Таким образом фемида почти полностью удовлетворила иск адвокатов Януковича.
Дела Виктора Януковича: коротко
- Фактически в отношении бывшего президента-беглеца есть два ключевых дела. Одно из них касается внешней политики и государственной измены, а другео – узурпации власти внутри государства.
- Государственная измена Виктора Януковича касалась его призыва к Владимиру Путину ввести войска в Украину. За это он получил приговор в виде 13 лет за решеткой.
- Второе дело касается узурпации власти бандой Виктора Януковича. В частности в отношении избиений и убийств протестующих во время Революции Достоинства. Рассмотрение этого дела сейчас продолжается.
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