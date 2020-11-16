Апелляционный суд отменил арест президента-беглеца Виктора Януковича. Ранее Печерский районный суд Киева определил такую меру пресечения еще 12 мая 2020 года.

Вопрос о мере пресечения Киевский апелляционный суд рассмотрел на своем заседании 16 ноября, сообщает 24 канал.

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Дело касается избиения участников Революции Достоинства в течение 18 – 20 февраля 2020 года. То есть, она не имеет ничего общего с государственной изменой, за которую Виктора Януковича ранее осудили.

Кроме того, своим решением апелляционный суд назначил рассмотрение дела в суде первой инстанции. Таким образом фемида почти полностью удовлетворила иск адвокатов Януковича.

Дела Виктора Януковича: коротко