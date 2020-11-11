Антикоррупционный суд отправил в тюрьму депутата Полтавской ОГА Валерия Прядко
Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам заключения депутата Полтавского областного совета Валерия Прядко и заместителя начальника одного из отделов КП "Полтавафарм" Руслана Гнездова. Мужчин признали виновными в том, что они дали 35 тысяч взятки полицейскому.
Суд конфисковал у Прядко и Гнездова 35 тысяч гривен в пользу государства. Об этом 11 ноября в телеграмме сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Детали дела Прядко и Гнездова
Прядко и Гнездова разоблачили на взятке в мае 2017 года. В то время депутат облсовета также занимал должность исполняющего обязанности директора "Полтавафарм". Вместе с заместителем он хотел получить разрешение на использование помещений, предназначенных для работы с наркотиками и психотропными веществами.
Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления,
– говорится в сообщении САП.
Приговор суда вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если фигуранты не подадут апелляцию.
Что известно о "Полтавафарм"
- "Полтавафарм" – это предприятие, которое торгует медикаментами через сеть своих аптек.
- Чтобы продавать психотропные вещества в 2017 году предприятие должно было обновить лицензию от Минздрава.
- Также фармацевтам нужно было получить разрешение полиции на использование помещений.
- Чтобы ускорить проверку помещений, Гнездов предложил правоохранителям материальную помощь.
- Полицейский рассказал об инциденте своему руководству. 20 мая правоохранители открыли уголовное дело.
- 25 мая задержали Гнездова, когда тот передал первую часть взятки. Впоследствии подозрение объявили и Прядко.
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