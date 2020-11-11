Высший антикоррупционный суд приговорил к 4 годам 6 месяцам заключения депутата Полтавского областного совета Валерия Прядко и заместителя начальника одного из отделов КП "Полтавафарм" Руслана Гнездова. Мужчин признали виновными в том, что они дали 35 тысяч взятки полицейскому.

Суд конфисковал у Прядко и Гнездова 35 тысяч гривен в пользу государства. Об этом 11 ноября в телеграмме сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Детали дела Прядко и Гнездова

Прядко и Гнездова разоблачили на взятке в мае 2017 года. В то время депутат облсовета также занимал должность исполняющего обязанности директора "Полтавафарм". Вместе с заместителем он хотел получить разрешение на использование помещений, предназначенных для работы с наркотиками и психотропными веществами.

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и признала указанных лиц виновными в совершении преступления,

– говорится в сообщении САП.

Приговор суда вступит в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если фигуранты не подадут апелляцию.

Обратите внимание! Прядко был избран депутатом Полтавского областного совета на местных выборах 2015 года. Он выдвигался от "Партии простых людей Сергея Каплина".

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