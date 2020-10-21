Преступление произошло в 1994 году в Польше. Двое сообщников предполагаемого убийцы уже давно отбыли наказание и вышли на свободу. Но подозреваемый все это время скрывался за границей.

Об ужасном случае отсутствия наказания предполагаемого убийцы сообщили в фейсбуке прокуратуры Волынской области. В Киверцовском районном суде отказались арестовать мужчину.

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Обвинители будут пытаться обжаловать решение служителей Фемиды, но мужчина может уехать за границу.

Что известно об убийстве, в котором подозревают мужчину

По данным следователей, вместе с двумя сообщниками подозреваемый убил украинца в Польше. Злоумышленники отобрали у потерпевшего машину, а его самого отвезли в лес. Мужчину привязали к дереву и оставили без возможности освобождения. Там он и умер.

25 лет розыска и многочисленные попытки экстрадиции

Для того, чтобы его не посадили в Украине, мужчина уехал в Израиль. Там он получил гражданство и женился. И хотя правоохранители много раз пытались добиться экстрадиции подозреваемого, Израиль в этом отказывал.

В этом году предполагаемый убийца приехал к родственникам и был задержан полицейскими. Прокуроры пытались добиться его осуждения. Но в первой инстанции иностранца освободили от наказания из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.