Печерский районный суд Киева отказался отводить адвоката Виктора Януковича Александра Горошинского. А также двух прокуроров – Алексея Донского и Дениса Иванова.

Это произошло в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту. Оно касалось дела по организации насильственных преступлений 18 – 20 февраля 2014 года. Об этом сообщили на сайте Укринформ.

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Отвод адвоката Януковича

В начале заседания представители обвинения озвучили, что один из прокуроров по делу ранее подал через канцелярию суда ходатайство об отводе адвоката Януковича – Горошинского.

Судья Вячеслав Пидпалый объявил, что в удовлетворении заявления прокурора Яниса Симонова, который подал ходатайство об отводе адвоката, суд постановил отказать.

Сомнения в предвзятости

Сам адвокат во время объявления отвода Донскому и Иванову отметил, что защита сомневается в их беспристрастности. Иванов, со своей стороны, просил оставить это ходатайство без рассмотрения.

После выхода из совещательной комнаты суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе 2 прокуроров.

Судья постановил: в удовлетворении заявления Горошинского отказать,

– сообщил судья Вячеслав Пидпалый.

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