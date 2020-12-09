Судья по делу Януковича отказался отводить его адвоката: что известно
Печерский районный суд Киева отказался отводить адвоката Виктора Януковича Александра Горошинского. А также двух прокуроров – Алексея Донского и Дениса Иванова.
Это произошло в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту. Оно касалось дела по организации насильственных преступлений 18 – 20 февраля 2014 года. Об этом сообщили на сайте Укринформ.
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Отвод адвоката Януковича
В начале заседания представители обвинения озвучили, что один из прокуроров по делу ранее подал через канцелярию суда ходатайство об отводе адвоката Януковича – Горошинского.
Судья Вячеслав Пидпалый объявил, что в удовлетворении заявления прокурора Яниса Симонова, который подал ходатайство об отводе адвоката, суд постановил отказать.
Сомнения в предвзятости
Сам адвокат во время объявления отвода Донскому и Иванову отметил, что защита сомневается в их беспристрастности. Иванов, со своей стороны, просил оставить это ходатайство без рассмотрения.
После выхода из совещательной комнаты суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе 2 прокуроров.
Судья постановил: в удовлетворении заявления Горошинского отказать,
– сообщил судья Вячеслав Пидпалый.
Дело Януковича: что известно
- Печерский суд принял решение о заочном аресте Януковича по делу о расстрелах на Майдане. Несмотря на это, Киевский апелляционный суд его отменил.
- Адвокаты, представляющие интересы президента-беглеца, заявили, что он хочет участвовать в суде по избрании ему меры пресечения.
- Прокурор по делу Алексей Донской заявил, что, согласно закону, Янукович не имеет права присутствовать на заседании суда.
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