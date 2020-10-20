Высший антикоррупционный суд должен был начать заседание по исследованию письменных доказательств в деле по обвинению экс-нардепа Мартыненко и должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", сообщают в фейсбуке САП.

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В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что заседание в очередной раз сорвало поведение стороны защиты, в частности адвокат, которая перебивала прокурора.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет о Нонне Надич.

Адвокат двоих обвиняемых по делу начала перебивать объяснения прокурора САП по поводу письменных доказательств стороны обвинения по делу. Несмотря на замечания председательствующего судьи, она продолжила выкрикивать и перебивать как судей, так и прокурора,

– заявляют в САП.

После отказа в изменении очередности выступления сторон, защитница с криками выбежала из зала суда. Ее клиенты остались без правовой помощи. А дальнейшее проведение судебного заседания стало невозможным, потому что участие защитника в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению является обязательным.

Несмотря на такое поведение, суд решил обратиться в органы адвокатского самоуправления по привлечению его к ответственности. Следующее заседание назначено на 9:00 22 октября.

Обратите внимание! В июле 2020 Мартыненко и компания имели несколько других адвокатов, например, Петра Бойко и Татьяну Черезову. Тогда они устроили демарш с десятками ходатайств, криками, угрозами.