С криками адвокат выбежала из зала: суд по делу Мартыненко снова сорвали
Судебное заседание по делу "Энергоатома", где одним из обвиняемых является бывший народный депутат Николай Мартыненко, сорвала адвокат стороны защиты. Она перебивала объяснения прокурора САП и судей, кричала и в конце концов выбежала из зала суда.
Высший антикоррупционный суд должен был начать заседание по исследованию письменных доказательств в деле по обвинению экс-нардепа Мартыненко и должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", сообщают в фейсбуке САП.
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В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что заседание в очередной раз сорвало поведение стороны защиты, в частности адвокат, которая перебивала прокурора.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что речь идет о Нонне Надич.
Адвокат двоих обвиняемых по делу начала перебивать объяснения прокурора САП по поводу письменных доказательств стороны обвинения по делу. Несмотря на замечания председательствующего судьи, она продолжила выкрикивать и перебивать как судей, так и прокурора,
– заявляют в САП.
После отказа в изменении очередности выступления сторон, защитница с криками выбежала из зала суда. Ее клиенты остались без правовой помощи. А дальнейшее проведение судебного заседания стало невозможным, потому что участие защитника в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению является обязательным.
Несмотря на такое поведение, суд решил обратиться в органы адвокатского самоуправления по привлечению его к ответственности. Следующее заседание назначено на 9:00 22 октября.