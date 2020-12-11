Катастрофа Ил-76 под Луганском: суд подтвердил приговор генералу Назарову
Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор первой инстанции и приговорил генерала Вооруженных Сил Украины Виктора Назарова к 7 годам лишения свободы. Военному инкриминировали халатное отношение к военной службе в боевой обстановке, что привело к падению самолета Ил-76 и гибели 49 военных из экипажа в июне 2014 года.
Под стражу Назарова сразу не взяли. После оглашения приговора он с женой покинул зал суда. Об этом сообщает "Судебный репортер".
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Как на приговор отреагировал сам генерал
Назаров назвал решение суда "глуповатым" и анонсировал о жалобе в Верховный суд. Для этого у него есть 3 месяца.
Суд пошел по беспределу, потому что все те доказательства ... никакого обоснованного решения почему они не приняты ... Дебаты прошли однозначно в нашу пользу,
– сказал Назаров.
Основное о крушении военного самолета Ил-76
- Трагедия произошла в ночь 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска.
- Транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины подбили террористы.
- В результате авиакатастрофы погибли 49 человек, 40 из них были десантниками 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Катастрофа стала крупнейшей с начала АТО. В то же время потери ВСУ за период независимости до сих пор не были такими большими.
- Минобороны отстранило от исполнения обязанностей ряд военных. В частности, и заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова.
- Также СБУ установила, что к сбитию самолета причастна Россия.
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