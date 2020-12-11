Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор первой инстанции и приговорил генерала Вооруженных Сил Украины Виктора Назарова к 7 годам лишения свободы. Военному инкриминировали халатное отношение к военной службе в боевой обстановке, что привело к падению самолета Ил-76 и гибели 49 военных из экипажа в июне 2014 года.

Под стражу Назарова сразу не взяли. После оглашения приговора он с женой покинул зал суда. Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Как на приговор отреагировал сам генерал

Назаров назвал решение суда "глуповатым" и анонсировал о жалобе в Верховный суд. Для этого у него есть 3 месяца.

Суд пошел по беспределу, потому что все те доказательства ... никакого обоснованного решения почему они не приняты ... Дебаты прошли однозначно в нашу пользу,

– сказал Назаров.

Обратите внимание! Павлоградский суд Днепропетровской области в марте 2017 года признал Назарова виновным в служебной халатности назначил 7 лет тюремного заключения. В обвинительном акте говорилось, что генерал не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбития самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке военных в Луганский аэропорт. Также суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны по 500 тысяч гривен каждый. Назаров своей вины не признал и подал на апелляцию.

Основное о крушении военного самолета Ил-76