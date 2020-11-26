Владелицу элитного ресторана Полтавы Наталью Саенко суд признал полностью не виновной в совершении смертельного ДТП. В 2018 году она насмерть сбила школьника, который переезжал через дорогу на велосипеде.

О том, как судьи признали все доказательства вины женщины предположениями, сообщает "Общественное. Полтава". Саенко не только признали не виновной, но ей вернули внедорожник и права.

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Поэтому отныне женщина может спокойно сесть за руль.

Что известно об оправдательном приговоре для владелицы ресторана в Полтаве

Во время судебных заседаний, которые длились более 1,5 года, в Октябрьском суде Полтавы признали, что 6 ноября 2018 года Наталья Саенко действительно находилась за рулем собственного Mercedes-Benz ML250.

На пешеходном переходе на улице Соборности она сбила 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. От полученных травм парень скончался через 1,5 месяца комы.

Как утверждают журналисты и свидетели, сразу после ДТП муж Саенко забрал из машины видеорегистратор. Предоставили этот гаджет следователем только на следующий день, когда на нем уже не было видеозаписей. Также с машины снимали номерные знаки.



Mercedes без номеров / Фото пресс-службы полиции Полтавщины

Кроме того, очевидцы говорили, что на момент аварии женщина разговаривала по телефону.

Но все эти нюансы суд не учел, отметив, что они являются не доказаными.

Велосипедист-нарушитель

Кроме того, всю вину за аварию судья перевел на погибшего парня. Мол, он нарушил правила дорожного движения, выехав на пешеходный переход. Ресторатор же, как определил служитель Фемиды, не могла избежать столкновения.

Родные погибшего не согласны с решением суда, поэтому планируют подать жалобу в апелляцию. Кроме того, они обвиняют Саенко в убийстве двух человек, поскольку вскоре после аварии умер дедушка подростка.