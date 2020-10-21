Шевченковский районный суд Киева 21 октября продлил еще на два месяца меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение суд вынес по ходатайству стороны обвинения.

Андрей Антоненко еще два месяца проведет под стражей, а Юлия Кузьменко пробудет под домашним арестом. Также суд продлил личные обязательства для Яны Дугарь. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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