ДТП на островке безопасности в Харькове: суд рассмотрел жалобу подозреваемого Хэнди Али
22-летний гражданин Египта останется под стражей с возможностью выйти на свободу под залог. Так решили судьи Харьковского апелляционного суда 30 ноября.
Во время рассмотрения жалобы подозреваемого в совершении жуткого ДТП с 4 пострадавшими, адвокаты требовали освободить водителя под домашний арест, сообщает "Общественное". Также юристы настаивали на уменьшении суммы залога.
Смотрите также ДТП на проспекте Науки в Харькове: появилось жуткое видео наезда на людей – 18+
Судьи отказались менять постановление своих коллег, которые избирали меру пресечения для Хенди Али.
Залог в 10,5 миллионов
Прокуроры и представители потерпевших просили судей не улучшать условия для вероятного нарушителя правил дорожного движения.
Поэтому, заслушав все доводы, судья Сергей Шабельников огласил вердикт о пребывании Хенди Али под стражей с возможностью внесения 10,5 миллионов залога.
Что известно об ужасной аварии на островке безопасности в Харькове
ДТП произошло 7 ноября. Volkswagen Passat, за рулем которого находился гражданин Египта Хенди Али, на огромной скорости снес 4 пешеходов.
Правоохранители сразу открыли уголовное производство.
По данным прокуратуры, Хенди Али является подозреваемым по другому делу и находился под залогом. Его выпустили из-под стражи при внесении 105 тысяч гривен.
Иностранец за последние несколько лет совершил по меньшей мере 22 нарушения правил дорожного движения.
За совершенное преступление ему светит от 3 до 8 лет заключения.
Поделиться новостью