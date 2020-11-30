22-летний гражданин Египта останется под стражей с возможностью выйти на свободу под залог. Так решили судьи Харьковского апелляционного суда 30 ноября.

Во время рассмотрения жалобы подозреваемого в совершении жуткого ДТП с 4 пострадавшими, адвокаты требовали освободить водителя под домашний арест, сообщает "Общественное". Также юристы настаивали на уменьшении суммы залога.

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Судьи отказались менять постановление своих коллег, которые избирали меру пресечения для Хенди Али.

Залог в 10,5 миллионов

Прокуроры и представители потерпевших просили судей не улучшать условия для вероятного нарушителя правил дорожного движения.

Поэтому, заслушав все доводы, судья Сергей Шабельников огласил вердикт о пребывании Хенди Али под стражей с возможностью внесения 10,5 миллионов залога.

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ДТП произошло 7 ноября. Volkswagen Passat, за рулем которого находился гражданин Египта Хенди Али, на огромной скорости снес 4 пешеходов.

Правоохранители сразу открыли уголовное производство.

По данным прокуратуры, Хенди Али является подозреваемым по другому делу и находился под залогом. Его выпустили из-под стражи при внесении 105 тысяч гривен.

Иностранец за последние несколько лет совершил по меньшей мере 22 нарушения правил дорожного движения.

За совершенное преступление ему светит от 3 до 8 лет заключения.