Агрессия России в Керченском проливе: суд разрешил задержать российского вице-адмирала
К захвату 3 украинских военных кораблей с 24 членами экипажа причастен заместитель главы Пограничной службы ФСБ России – руководитель береговой охраны Геннадий Медведев. СБУ заочно уже сообщила ему о подозрении, а Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать российского вице-адмирала.
Также Служба безопасности Украины объявила Медведева в международный розыск. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение суда.
Узнайте больше Угробили, сняли даже унитазы, – командующий ВМС о состоянии захваченных кораблей
О чем говорится в решении
Российскому вице-адмиралу еще 27 ноября 2018 года СБУ заочно сообщила о подозрении. Документ по почте прислали в ФСБ России.
Медведева также объявлено в международный розыск. На задержание подозреваемого в конце ноября 2020 года правоохранители получили разрешение суда. Решение судьи обжалованию не подлежит.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места пребывания подозреваемого,
– говорится в материалах суда.
Что известно об инциденте в Керченском проливе
- 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Тогда страна-агрессор обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и направлялись к Керченскому проливу.
- В плену оказались 24 украинских моряка и были захвачены 2 украинских корабля. Впоследствии моряков арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- Международный трибунал ООН по морскому праву в мае 2019 года обязал Россию немедленно освободить пленных моряков, а захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернуть.
- Однако украинских моряков освободили аж 7 сентября 2019 года.
- Украинские суда Россия вернула 18 ноября 2019 года в открытом Черном море.
- В Кремле отметили, что они это сделали не из-за решения Международного трибунала ООН, а потому, что 9 января 2020 года должен был состояться саммит нормандского формата.
Поделиться новостью