К захвату 3 украинских военных кораблей с 24 членами экипажа причастен заместитель главы Пограничной службы ФСБ России – руководитель береговой охраны Геннадий Медведев. СБУ заочно уже сообщила ему о подозрении, а Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать российского вице-адмирала.

Также Служба безопасности Украины объявила Медведева в международный розыск. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на решение суда.

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О чем говорится в решении

Российскому вице-адмиралу еще 27 ноября 2018 года СБУ заочно сообщила о подозрении. Документ по почте прислали в ФСБ России.

Медведева также объявлено в международный розыск. На задержание подозреваемого в конце ноября 2020 года правоохранители получили разрешение суда. Решение судьи обжалованию не подлежит.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места пребывания подозреваемого,

– говорится в материалах суда.

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