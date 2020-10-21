Апелляция провалилась: суд РФ оставил под стражей в Крыму журналиста Бекирова
Журналист из оккупированного Россией Крыма Ремзи Бекиров останется под арестом. Такое решение принял Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи. Правозащитники бьют тревогу, ведь оккупанты "забили" на уголовное законодательство и не учли четвертую Женевскую конвенцию относительно Ремзи Бекирова.
Что известно о решении суда
Адвокат Эдем Семедляев заявил, что в апелляции указано, что Верховный суд Республики Крым неправильно применил уголовное законодательство. Об этом сообщает Общественное объединение "Крымская солидарность".
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Так, суд своим решением оставил под арестом в Крыму журналиста Бекирова. Правозащитники подчеркнули, что судьи не применили к Бекирова четвертую Женевскую конвенцию. Она предусматривает защиту гражданского населения во время войны и гуманное обращение с населением, находящимся на оккупированной территории.
Не учел то, что Ремзи во время судебного процесса находится в аквариуме, хотя Европейский суд неоднократно указывал на то, что это унижает человеческое достоинство. У него элементарно нет стола,
– сказал Семедляев.
В каких условиях находится Бекиров
Ранее его жена сообщила в комментарии "Крымскотатарскому Ресурсному Центру", что у Бекирова начались проблемы со здоровьем. С началом лета у политзаключенного начались проблемы с кожей из-за жгучей жары и духоты, а душ у них всего один раз в неделю.
Его перевели в спецблок, где более жесткие условия, круглосуточное видеонаблюдение, жуткие условия содержания в камере. Официально причину не называют,
– рассказала она.
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В чем оккупанты обвиняют Бекирова
- 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе и активистов общественного объединения "Крымская солидарность".
- В общем задержали 24 активиста по обвинению в участии в запрещенной в России и анексированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".
- 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов данного уголовного дела. Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов второй Симферопольской группы дела "Хизб ут-Тахрир" политическими заключенными и требует их немедленного освобождения.
- Однако оккупационная власть это игнорирует, а заключенные находятся в нечеловеческих условиях.