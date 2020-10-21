Журналист из оккупированного Россией Крыма Ремзи Бекиров останется под арестом. Такое решение принял Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи. Правозащитники бьют тревогу, ведь оккупанты "забили" на уголовное законодательство и не учли четвертую Женевскую конвенцию относительно Ремзи Бекирова.

Что известно о решении суда

Адвокат Эдем Семедляев заявил, что в апелляции указано, что Верховный суд Республики Крым неправильно применил уголовное законодательство. Об этом сообщает Общественное объединение "Крымская солидарность".

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Так, суд своим решением оставил под арестом в Крыму журналиста Бекирова. Правозащитники подчеркнули, что судьи не применили к Бекирова четвертую Женевскую конвенцию. Она предусматривает защиту гражданского населения во время войны и гуманное обращение с населением, находящимся на оккупированной территории.

Не учел то, что Ремзи во время судебного процесса находится в аквариуме, хотя Европейский суд неоднократно указывал на то, что это унижает человеческое достоинство. У него элементарно нет стола,

– сказал Семедляев.

В каких условиях находится Бекиров

Ранее его жена сообщила в комментарии "Крымскотатарскому Ресурсному Центру", что у Бекирова начались проблемы со здоровьем. С началом лета у политзаключенного начались проблемы с кожей из-за жгучей жары и духоты, а душ у них всего один раз в неделю.

Его перевели в спецблок, где более жесткие условия, круглосуточное видеонаблюдение, жуткие условия содержания в камере. Официально причину не называют,

– рассказала она.

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