Конституционный суд будет рассматривать представление о конституционности статьи о незаконном обогащении в письменной форме. Решение об изменении рассмотрения дела суд принял 19 октября. Народную депутатку от "Слуги народа" и представителя Президента Украины на заседание не впустили. Поэтому партия возмутилась и назвала такие действия суда грубым нарушением.

Большая палата Конституционного Суда 20 октября в 10 утра рассмотрит дело по представлению 47 нардепов в форме письменного производства. Дело касается отмены большого количества антикоррупционных законов. Об этом сообщили на сайте Конституционного суда.

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Как сообщили в пресс-службе "Слуги народа", такое нововведение суда означает, что теперь участников дела не будут заслушивать. Их письменные объяснения зачитают в закрытом режиме. Конституционный суд мотивировал свое решение пандемией коронавируса.

Как отреагировали в "Слуге народа"

Партия возмутилась таким решением суда. Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря и представитель Президента Украины пытались попасть на заседание суда 19 октября. Политики хотели подать ходатайство против изменения формы производства. Однако их не впустили. Партия считает это грубым нарушением закона.

Оно ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле,

– подчеркнула Совгиря.

По ее словам, такие резонансные дела должны рассматривать в устной форме.

Что известно о деле 47 депутатов