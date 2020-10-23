Приморский районный суд Одессы начал рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко по существу. Во время заседания служители Фемиды допросили подозреваемого. Нападавший на него в суд не пришел.

Итоги первого заседания по громкому производству подвел в Фейсбуке адвокат обвиняемого Маси Найем. Судьи продлили для подозреваемого меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Как именно проходил допрос Стерненко, неизвестно. Поскольку в суде отказались предоставлять разрешение на онлайн-трансляцию.

Судебное заседание закончилось. Был проведен допрос Сергея Стерненка,

- написал юрист, выложив видео с комментарием адвоката нападавшего на активиста.

Следующее заседание суда по делу назначено на 29 октября.

Что известно о нападении на Стерненко

В 2018 году на активиста совершили три нападения. Последний закончился для одного из агрессоров фатально. Защищаясь, бывший руководитель ячейки "Правого сектора" в Одесской области нанес ему смертельное ранение. После этого дело несколько лет было фактически закрытым. Но после смены власти, когда адвокатом-консультантом женщины погибшего стал Андрей Портнов, ее восстановили.

В чем обвиняют активиста

В обвинительном акте следователи утверждают, что Стерненко якобы бежал за нападавшим. Кроме того, его обвинили еще и в хранении холодного оружия. Однако модель ножа EMERSON Tanto, которой пользовался активист, не является оружием, о чем свидетельствуют многочисленные заключения экспертов. Их даже продают именно как туристические ножи.

В июне 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала обвинительный акт в отношении Стерненко. 15 июня суд избрал ему меру пресечения. Лишь 6 августа Шевченковский районный суд Киева изменил условия пребывания активиста-вместо круглосуточного на ночной домашний арест.