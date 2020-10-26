Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вновь проиграла энергетическому монополисту ДТЭК суд по выплате за передачу электроэнергии при экспорте.

Таким образом Ринат Ахметов сэкономил свыше 1 млрд. грн. за пользование государственными электросетями, пишет Finbalance.

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы "Укрэнерго" и НКРЭКУ и оставил без изменений решение, которыми был удовлетворен иск "ДТЭК Западэнерго" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) и отменен ряд положений постановления Нацкомиссии по тарифам, которыми конкретизированы обязанности экспортеров электроэнергии платить тариф за передачу электроэнергии.

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС. При этом ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг.

Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар – Ринат Ахметов) в о взыскании 651 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Как известно, тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии должен покрывать нехватку средств госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому" тарифу.

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

В августе тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 55% (соответствующее решение приняла НКРЭКУ).

Также "Укрэнерго" предложило для НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября и до конца текущего года на 30%, а на 2021 – еще на 60%. НКРЭКУ уже сделала шаг для 30-процентного повышения тарифа.