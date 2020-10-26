Черновецкий хотел, чтобы русский язык стал государственным: суд вернул иск
Окружной админсуд Киева принял решение вернуть экс-мэру Киева Леониду Черновецкому его иск о статусе русского языка в Украине. Ранее политик просил обязать Кабмин внести в Раду проект закона о русском языке как втором государственном.
Детали о заявлении Черновецкого
Соответствующее заявление от Черновецкого поступило в сентябре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
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Кроме предоставления статуса русскому языку государственного, Черновецкий требовал признать противоправной бездеятельность правительства. По мнению политика, это бездействие заключалось в том, что законопроект о русском языке не внесли на рассмотрение парламента.
Что решил суд
Суд вернул Черновецкому его заявление. Свое решение суд мотивировал тем, что политик в заявлении не придерживался требований Кодекса административного судопроизводства Украины и положений Конституции о статусе государственного языка.
Теперь Черновецкий за время, которое установил суд, должен исправить свои ошибки. В частности, переписать заявление на украинском.
Кто такой Леонид Черновецкий
- Черновецкий был мэром Киева с 2006 до 2012 года.
- Занимая должность, политик неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. Большинство из них были связаны с тем, что Черновецкий злоупотреблял своим служебным положением.
- В 2016 году участвовал в парламентских выборах в Грузии. Однако – безрезультатно.
- В 2017 году СБУ объявила Черновецкого в розыск.
- Украинцам экс-мэр Киева запомнился своей любовью к пению и "зашкварными" цитатами.