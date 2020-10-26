Окружной админсуд Киева принял решение вернуть экс-мэру Киева Леониду Черновецкому его иск о статусе русского языка в Украине. Ранее политик просил обязать Кабмин внести в Раду проект закона о русском языке как втором государственном.

Детали о заявлении Черновецкого

Соответствующее заявление от Черновецкого поступило в сентябре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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Кроме предоставления статуса русскому языку государственного, Черновецкий требовал признать противоправной бездеятельность правительства. По мнению политика, это бездействие заключалось в том, что законопроект о русском языке не внесли на рассмотрение парламента.

Что решил суд

Суд вернул Черновецкому его заявление. Свое решение суд мотивировал тем, что политик в заявлении не придерживался требований Кодекса административного судопроизводства Украины и положений Конституции о статусе государственного языка.

Теперь Черновецкий за время, которое установил суд, должен исправить свои ошибки. В частности, переписать заявление на украинском.

Обратите внимание! В Украине государственным языком является украинский. Государство должно защищать его всестороннее развитие и функционирование во всех сферах жизни.

Кто такой Леонид Черновецкий