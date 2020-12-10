Северный апелляционный хозяйственный суд 9 декабря возобновил рассмотрение иска о возвращении акций Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому. Хотя юристы отметили, что в этом решении есть нарушения.

Так, суд удовлетворил просьбу связанного с Игорем Коломойским ООО "Солид Днепр". Об этом сообщили в пресс-службе банка, информирует Укринформ.

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Коллегия судей отменила постановление о приостановлении производства по делу. Инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции ответчика и действие так называемого "антиколомойского" закона, фактически возобновила дело об отмене национализации Приватбанка.

Что говорят юристы

Юристы Приватбанка заверили, что рассмотрение судом апелляции "Солид Днепр" почти через год после приостановления производства является нарушением процессуальных норм. Все потому, что ответчик нарушил сроки обращения в суд с жалобой.

При этом, "Солид Днепр" никогда не принимало участия в деле, а рассмотрение дела просило "осуществить по существу на усмотрение суда".

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