Обвиняемые в причастности к завладению главой "Укрбуда" Максимом Микитасем 81 миллионов гривен 16 ноября были признаны виновными. В Соломенском суде Киева вынесли первые решения в отношении фигурантов уголовного дела.

Лишение свободы на 4 и 3 года получили Алиса Гринчук и Елена Солома, которые были оценщиками во время обмена недвижимости, сообщает "Слово и дело". Женщины сами признали свою вину.

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Обоим служители Фемиды заменили наказание испытательными сроками на 2 и 1 года.

В чем виновны осужденные

Гринчук и Солома, как доказали обвинители в суде, были причастны к незаконному завладению Микитасем 81,6 миллиона гривен. Именно такой была разница от квартир и паркомест на Печерске вместо недвижимости у метро "Красный хутор".

Обе женщины пошли на сделку с прокурором САП, поэтому, судьи всего лишь утвердили эти документы.

Что известно о деле квартир для Нацгвардии

По данным следствия, в начале 2000 МВД и "Укрбуд" заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на участке в 1 гектар в центре Киева. Вместо пользования землей МВД должна получить 50 квартир и 30 паркомест в этом ЖК.

Но в 2016–2017 годах "Укрбуд" заключил соглашение уже с Нацгвардией о замене недвижимости.

Из-за возбуждения трех уголовных дел против Микитася "Укрбуд" полностью остановил работы на всех своих объектах. А уже после ареста подозреваемого оказалось, что денег на достройку многих жилых комплексов у предприятия нет.