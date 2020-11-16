Суд вынес первые приговоры по делу Микитася и квартир для Нацгвардии
Обвиняемые в причастности к завладению главой "Укрбуда" Максимом Микитасем 81 миллионов гривен 16 ноября были признаны виновными. В Соломенском суде Киева вынесли первые решения в отношении фигурантов уголовного дела.
Лишение свободы на 4 и 3 года получили Алиса Гринчук и Елена Солома, которые были оценщиками во время обмена недвижимости, сообщает "Слово и дело". Женщины сами признали свою вину.
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Обоим служители Фемиды заменили наказание испытательными сроками на 2 и 1 года.
В чем виновны осужденные
Гринчук и Солома, как доказали обвинители в суде, были причастны к незаконному завладению Микитасем 81,6 миллиона гривен. Именно такой была разница от квартир и паркомест на Печерске вместо недвижимости у метро "Красный хутор".
Обе женщины пошли на сделку с прокурором САП, поэтому, судьи всего лишь утвердили эти документы.
Что известно о деле квартир для Нацгвардии
По данным следствия, в начале 2000 МВД и "Укрбуд" заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на участке в 1 гектар в центре Киева. Вместо пользования землей МВД должна получить 50 квартир и 30 паркомест в этом ЖК.
Но в 2016–2017 годах "Укрбуд" заключил соглашение уже с Нацгвардией о замене недвижимости.
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