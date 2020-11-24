Киевский районный суд Харькова 24 ноября рассмотрел ходатайство прокуроров в отношении фигурантов уголовного дела о нападении со стрельбой на автобус организации титушок нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Всех 15 подозреваемых отпустили из-под стражи и отправили в круглосуточный домашний арест, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харькова. Об изменении меры пресечения ходатайствовали сами обвинители.

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Прокуроры в суде заявили о том, что следователи не обнаружили никаких доказательств того, что кто-то из задержанных был причастен к покушению на убийство членов организации "Патриоты – За жизнь".

Риски уменьшились

А поскольку правоохранители инкриминируют подозреваемым только совершение хулиганства, а по делу убрали упоминание о покушении, по версии прокуроров, риски попыток мужчин уйти от ответственности существенно уменьшились.

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