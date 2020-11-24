Суд выпустил из-под стражи всех подозреваемых в нападении на автобус с членами организации Кивы
Киевский районный суд Харькова 24 ноября рассмотрел ходатайство прокуроров в отношении фигурантов уголовного дела о нападении со стрельбой на автобус организации титушок нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Всех 15 подозреваемых отпустили из-под стражи и отправили в круглосуточный домашний арест, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харькова. Об изменении меры пресечения ходатайствовали сами обвинители.
Смотрите также Расстрел автобуса под Харьковом: суд арестовал всех 16 подозреваемых
Прокуроры в суде заявили о том, что следователи не обнаружили никаких доказательств того, что кто-то из задержанных был причастен к покушению на убийство членов организации "Патриоты – За жизнь".
Риски уменьшились
А поскольку правоохранители инкриминируют подозреваемым только совершение хулиганства, а по делу убрали упоминание о покушении, по версии прокуроров, риски попыток мужчин уйти от ответственности существенно уменьшились.
Главное о нападении на "Патриотов – За жизнь"
- Вечером 27 августа вблизи Люботина на Харьковщине неизвестные остановили микроавтобус Mercedes-Benz с титушками Кивы.
- Более 10 мужчин начали бить всех, кто находился в бусике. Впрочем, титушки Кивы также отвечали агрессией.
- В результате инцидента 4 человека госпитализированы.
- Нападающих задержали через несколько часов после преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Поделиться новостью