КСУ "помог" еще одному чиновнику: суд закрыл дело экс-нардепа Скуратовского
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Скуратовского. Его подозревали в декларировании недостоверной информации.
Дело Скуратовского закрыли из-за того, что Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Об этом 27 ноября сообщили на сайте ВАКС.
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Конституционный Суд не считает такую ложь преступлением и отменил ответственность за это. Поэтому и очередное дело закрыли,
– рассказали в Центре противодействия коррупции.
В чем подозревали Скуратовского
- По версии следствия, экс-нардеп не задекларировал доли в трех фирмах в размере 24 миллионов гривен, а также автомобиль Mercedes и нежилое помещение стоимостью 1,5 миллиона гривен.
- НАБУ провело обыски на фирме, которая ранее принадлежала Скуратовскому.
- В результате обыска детективы нашли документы политика, в частности депутатский запрос.
После решения КСУ Антикоррупционный суд уже закрыл ряд дел, в частности против:
- экс-директора Укроборонпрома Павла Букина;
- бывшего главы Запорожской ОГА Константина Брыля;
- мэра Одессы Геннадия Труханова;
- директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива;
- экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
- бывшего народного избранника Максима Полякова.
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