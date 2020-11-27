Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Скуратовского. Его подозревали в декларировании недостоверной информации.

Дело Скуратовского закрыли из-за того, что Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Об этом 27 ноября сообщили на сайте ВАКС.

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Конституционный Суд не считает такую ложь преступлением и отменил ответственность за это. Поэтому и очередное дело закрыли,

– рассказали в Центре противодействия коррупции.

В чем подозревали Скуратовского

По версии следствия, экс-нардеп не задекларировал доли в трех фирмах в размере 24 миллионов гривен, а также автомобиль Mercedes и нежилое помещение стоимостью 1,5 миллиона гривен.

НАБУ провело обыски на фирме, которая ранее принадлежала Скуратовскому.

В результате обыска детективы нашли документы политика, в частности депутатский запрос.

Обратите внимание! 27 октября КСУ на закрытом заседании признал статью об уголовной ответственности за ложь в е-декларациях чиновников неконституционной. Из-за этого в стране вспыхнул скандал. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" состава Конституционного суда.

После решения КСУ Антикоррупционный суд уже закрыл ряд дел, в частности против: