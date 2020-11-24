Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Чиновника подозревали в декларировании недостоверных данных.

Следствие по делу Насалика завершили в 2019 году. Еще год его слушали в суде. Об этом в телеграме сообщил Центр противодействия коррупции.

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Как вы уже догадались, произошло это (отмена приговора – 24 канал) через пресловутое решение Конституционного суда, которым ответственность за это преступление отменена,

– отметили в Центре противодействия коррупции.

В чем подозревали Насалика

По версии следствия, в 2014 году Насалик одолжил 1 миллион 249 тысяч долларов.

Однако он не указал информацию об этом в своих ежегодных электронных декларациях с 2015 по 2018 год.

Перед тем, как чиновнику сообщили о подозрении, в его доме правоохранители провели обыски.

Кроме того, следствие также выявило недостоверную информацию в декларациях Насалика еще и за 2019 год – на 29,6 миллиона гривен. Однако ответственность за это экс-министр не понесет.

Обратите внимание! Игорь Насалик занимал должность министра угольной промышленности и энергетики в течение 2016 – 2019 годов. Перед тем его трижды избирали мэром Калуша Ивано-Франковской области.

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