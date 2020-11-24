Суд закрыл дело против экс-министра Насалика: "помогло" решение КСУ
Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное дело экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Чиновника подозревали в декларировании недостоверных данных.
Следствие по делу Насалика завершили в 2019 году. Еще год его слушали в суде. Об этом в телеграме сообщил Центр противодействия коррупции.
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Как вы уже догадались, произошло это (отмена приговора – 24 канал) через пресловутое решение Конституционного суда, которым ответственность за это преступление отменена,
– отметили в Центре противодействия коррупции.
В чем подозревали Насалика
- По версии следствия, в 2014 году Насалик одолжил 1 миллион 249 тысяч долларов.
- Однако он не указал информацию об этом в своих ежегодных электронных декларациях с 2015 по 2018 год.
- Перед тем, как чиновнику сообщили о подозрении, в его доме правоохранители провели обыски.
- Кроме того, следствие также выявило недостоверную информацию в декларациях Насалика еще и за 2019 год – на 29,6 миллиона гривен. Однако ответственность за это экс-министр не понесет.
Кто еще из чиновников избежал ответственности из-за решения КСУ
- 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании отменил уголовную ответственность чиновников за неправдивую информацию в декларациях.
- Поэтому Антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против экс-директора Укроборонпрома Павла Букина. Он не задекларировал 2 квартиры стоимостью 3 миллиона гривен и 2 автомобиля Range Rover.
- Суд также закрыл дело против экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который не задекларировал 4 Mercedes и один Land Rover.
- Больше всего повезло мэру Одессы Геннадию Труханову – суд закрыл сразу 2 уголовных дела против него.
- Кроме того, ВАКС отменил приговор директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива.
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