Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи КСУ Владимира Мойсика. Ранее НАПК обвинило его в несвоевременном представлении е-декларации.

В понедельник, 9 ноября, суд рассмотрел административный протокол, который на судью Мойсика составили сотрудники НАПК. Об этом судья заявил в комментарии "РБК-Украина".

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Сегодня (9 ноября – 24 канал) это дело закрыли,

– сообщил Мойсик.

Судья также отметил, что пока объявили лишь резолютивную часть решения. В то же время Мойсик допускает, что на решение повлиял вердикт Конституционного Суда о неконституционности наказания за недостоверное электронное декларирование.

Важно! Голосеевский райсуд Киева должен был рассмотреть дело против еще одного судьи КСУ – Игоря Слиденко. Его НАПК также обвиняет в нарушении представления е-декларации. Однако СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что заседание перенесли на 18 ноября из-за неявки судьи Слиденко.

Оба судьи Конституционного Суда отрицают выдвинутые им обвинения НАПК. Они уверяют, что не задекларировали вовремя свою зарплату по объективным причинам. В частности, из-за технической поломки компьютера и отсутствия в стране.