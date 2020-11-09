Суд закрыл дело против судьи Конституционного Суда Мойсика, – СМИ
Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи КСУ Владимира Мойсика. Ранее НАПК обвинило его в несвоевременном представлении е-декларации.
В понедельник, 9 ноября, суд рассмотрел административный протокол, который на судью Мойсика составили сотрудники НАПК. Об этом судья заявил в комментарии "РБК-Украина".
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Сегодня (9 ноября – 24 канал) это дело закрыли,
– сообщил Мойсик.
Судья также отметил, что пока объявили лишь резолютивную часть решения. В то же время Мойсик допускает, что на решение повлиял вердикт Конституционного Суда о неконституционности наказания за недостоверное электронное декларирование.
Оба судьи Конституционного Суда отрицают выдвинутые им обвинения НАПК. Они уверяют, что не задекларировали вовремя свою зарплату по объективным причинам. В частности, из-за технической поломки компьютера и отсутствия в стране.
Что известно о скандальном решении КСУ?27 октября Конституционный Суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Суд считает это неконституционным. Впоследствии стало известно, что накануне НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ, среди которых были Мойсик и Слиденко.
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