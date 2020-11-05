Из-за скандального решения Конституционного суда об отмене ответственности за ложную информацию в е-декларациях мэр Одессы Геннадий Труханов смог избежать наказания за нарушения. Высший антикоррупционный суд закрыл дело против мэра, которого подозревали во лжи в декларации.

Адвокат Труханова Александр Лысак просил суд снять обвинение потому что, по его словам, КСУ признал эту статью неконституционной. Поэтому 5 ноября ВАКС закрыл дело против Труханова. Об этом сообщает "Суспільне медіа".

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не возражал такому решению суда.

Сторона обвинения была вынуждена согласиться с наличием оснований для закрытия производства, учитывая решение КСУ, который отменил статью о декларировании недостоверной информации,

– сказал прокурор САП Виталий Шкрум.

Кроме закрытия уголовного производства, адвокат Труханова также просил возложить судебные издержки, а это 35 тысяч гривен, на экспертов. Однако суд это ходатайство отклонил.

О чем Труханов наврал в декларации

По версии следствия, мэр Одессы не указал в декларации имущество и доходы, принадлежавшие его жене.

Он также не задекларировал квартиру, два паркоместа, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках.

В общем в декларацию 2015 года чиновник не внес сведения на общую сумму 32,48 миллиона гривен, в декларацию 2016 года – на 18,81 миллиона гривен.

В ноябре 2017 года НАБУ начало расследование относительно недостоверного декларирования, а 11 марта 2019 года Труханову сообщили о подозрении.

Обратите внимание! 27 октября на закрытом заседании Конституционный Суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложную информацию в е-декларациях. Подробнее о скандальном решении КСУ – читайте здесь.