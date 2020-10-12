Печерский суд Киева не удовлетворил иск городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко против Президента Украины Владимира Зеленского. Мэр решил подать апелляцию на такое решение суда.

В чем суть дела

Бондаренко подал судебный иск против Зеленского. Все потому, что ранее президент назвал его "бандитом". Однако суд признал обращение городского головы "необоснованным". В то же время адвокат Бондаренко Денис Цыпин заявил, что на решение суда подадут апелляцию, сообщает "Громадське".

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К сожалению, суд первой инстанции встал на сторону президента. Судья отметила, что бандитом в нашей стране можно называть любого, и это не оскорбление, а оценочное суждение, личное мнение человека, которое надо уважать,

– подчеркнул Цыпин.

По словам адвоката, президент и его представители "прятались на Банковой" и ни разу не пришли в суд. Они, мол, утверждали, что Зеленский, хотя и произносил фразы, где было слово "бандит", но не имел в виду Бондаренко. В других высказываниях президента была "конструктивная критика".

Теперь Цыпин надеется "убедить судей, что президент как гарант наших прав и свобод должен знать, что честь и достоинство гражданина являются высшей ценностью в государстве, это прямая норма нашей Конституции".

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