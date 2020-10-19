Суд запретил распространять книгу Кипиани о Стусе: тираж разлетелся за считанные минуты
Дарницкий суд Киева своим решение запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани о Василии Стусе. После этого весь тираж книги раскупили буквально за несколько минут.
Украинцы мгновенно отреагировали на запрет суда продавать книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", сообщила в фейсбуке представительница издательства Vivat Екатерина Аврамчук.
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Книг уже нет в наличии, все раскупили за считанные минуты,
– написала Аврамчук.
Напомним, 19 октября Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги о Стусе без разрешения одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За Жизнь", нардепа Виктора Медведчука. Судьи решили, что определенные моменты книги вредят чести и достоинству Медведчука.
Дело в отношении книги о Василии Стусе: в чем суть
- Книга Кипиани вышла в свет еще в мае 2019 года. В ней собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ. В них говорится о том, как и за что на самом деле судили украинского диссидента.
- Медведчук был тогда государственным защитником украинского Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время судебного процесса. Своей вины он, конечно же, не признает.
- Еще летом 2019 года Медведчук заявил, что будет обращаться в суд, чтобы тот запретил книгу. В ней представитель ОПЗЖ нашел "высказывания, не соответствующие действительности". Кипиани назвал иск давлением на свободу слова.