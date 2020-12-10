В столице Судана Хартуме неизвестные пытались ограбить консульство Украины. Однако полиции удалось задержать их на месте.

Инцидент произошел утром 8 декабря. Об этом сообщает информационное агентство Suna.

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Грабители переоделись в "военную форму и форму RSF" и проникли на территорию консульства. Правоохранителям удалось задержать преступников на месте.

Похищенные деньги и имущество вернули.

Реакция консула Украины

Информацию об ограблении подтвердил и консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид. По его словам, он лично явился в полицейский участок, чтобы опознать подозреваемых.