В Судане люди в военной форме напали на консульство Украины
В столице Судана Хартуме неизвестные пытались ограбить консульство Украины. Однако полиции удалось задержать их на месте.
Инцидент произошел утром 8 декабря. Об этом сообщает информационное агентство Suna.
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Грабители переоделись в "военную форму и форму RSF" и проникли на территорию консульства. Правоохранителям удалось задержать преступников на месте.
Похищенные деньги и имущество вернули.
Реакция консула Украины
Информацию об ограблении подтвердил и консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид. По его словам, он лично явился в полицейский участок, чтобы опознать подозреваемых.
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