Санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины не будут сняты. В Вашингтоне подчеркивают, может говориться даже об усилении ограничений, если Москва не будет идти на уступки в вопросе Донбасса.

Санкции могут углубить из-за позиции России

Соответствующее мнение выразил заместитель госсекретаря США Стивен Биген во время первой онлайн-дискуссии YES 2 октября, сообщает Укринформ.

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Они (санкции – 24 канал) могут даже углубиться, если российские власти не приобщатся к конструктивному, честному дипломатическому процессу, направленному на восстановление суверенитета Украины на Донбассе,

– отметил Биген.

Минские договоренности – до сих пор актуальны

Что касается тех процессов, которые сейчас происходят на Донбассе, то Биген отметил, что и нормандский формат, и минские договоренности не потеряли своей актуальности. Вопреки недостаткам, это – пока инструменты, которые можно использовать.

Еще предстоит найти пути, как использовать их с привлечением США и поддержкой США. Украинская инициатива по обеспечению более длительного режима прекращения огня – это важный первый шаг,

– сообщил представитель США.

Благодаря безопасности на Востоке, подчеркнул Биген, можно будет установить контроль на границе, а затем уже прийти к тем условиям, при которых возможно проведение выборов.

Обратите внимание! Во встречах YES ежегодно принимают участие мировые лидеры и эксперты в сфере политики и бизнеса. Главные темы – глобальные проблемы и вызовы.

Что известно о санкциях против России

Евросоюз еще в 2014 году ввел ограничительные меры из-за действий России по нарушению территориальной целостности Украины. Как известно, санкции направлены как против российских финансового, экономического, энергетического и оборонного секторов, так и против сферы использования товаров двойного назначения.

На такой шаг пошли и в Вашингтоне. Ограничительные меры против Москвы продлевают ежегодно.