В Нидерландах на суде касательно крушения малайзийского самолета MH17 произошла драка. Конфликт возник между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова.

Данный инцидент произошел в туалете. Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, сообщает нидерландская газета Leeuwarder Courant.

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Во время короткого перерыва между коллегой адвоката Сабиной тен Дуссхате и родственницей одной из жертв произошла драка в женском туалете,

– говорилось в сообщении.

Конфликт был следствием якобы "чрезмерно оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры, отметил Ван Эйк. Также сообщили, что после драки тен Дуссхате не появилась на судебном заседании.

Справка. Олег Пулатов – бывший подполковник Вооруженных сил России, который, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска на юге от Снежного.

Что известно об обвиняемых по делу MH17

В небе над Донбассом 17 июля 2014 года ракета "Бук" сбила пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, – погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Официальное следствие подтвердило, что ракеты "Бук" привезли из России.

Совместная следственная группа под руководством Нидерландов сообщила имена 4 человек, которых официально подозревают в причастности к сбитию пассажирского "Боинга" в июне 2014 года на востоке Украины.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и боевику "ДНР" Леониду Харченко.



Авиакатастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала