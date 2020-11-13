На суде касательно авиакатастрофы MH17 произошла драка
В Нидерландах на суде касательно крушения малайзийского самолета MH17 произошла драка. Конфликт возник между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова.
Данный инцидент произошел в туалете. Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, сообщает нидерландская газета Leeuwarder Courant.
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Во время короткого перерыва между коллегой адвоката Сабиной тен Дуссхате и родственницей одной из жертв произошла драка в женском туалете,
– говорилось в сообщении.
Конфликт был следствием якобы "чрезмерно оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры, отметил Ван Эйк. Также сообщили, что после драки тен Дуссхате не появилась на судебном заседании.
Что известно об обвиняемых по делу MH17
- В небе над Донбассом 17 июля 2014 года ракета "Бук" сбила пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, – погибли все 298 пассажиров и члены экипажа. Официальное следствие подтвердило, что ракеты "Бук" привезли из России.
- Совместная следственная группа под руководством Нидерландов сообщила имена 4 человек, которых официально подозревают в причастности к сбитию пассажирского "Боинга" в июне 2014 года на востоке Украины.
- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и боевику "ДНР" Леониду Харченко.
Авиакатастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала
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